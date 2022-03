Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben ihren erhofften klaren Sieg gegen die Ladies in Black Aachen im Kampf um eine gute Ausgangsposition in den Bundesliga-Playoffs feiern können. Am Samstag gelang der Mannschaft von Trainer Felix Koslowski ein 3:0 (25:15, 25:16, 25:20)-Erfolg und damit der vorläufige Sprung auf den dritten Platz der Tabelle.

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben ihren erhofften klaren Sieg gegen die Ladies in Black Aachen im Kampf um eine gute Ausgangsposition in den Bundesliga-Playoffs feiern können. Am Samstag gelang der Mannschaft von Trainer Felix Koslowski ein 3:0 (25:15, 25:16, 25:20)-Erfolg und damit der vorläufige Sprung auf den dritten Platz der Tabelle.

Im ersten Satz konnte der SSC früh die Grundlage für die 1:0-Führung legen. Obwohl die Gäste zwischenzeitlich auf 13:16 verkürzten, geriet der SSC nie in Gefahr. Zwar hatten die Mecklenburgerinnen dann zu Beginn des zweiten Durchgangs etwas Mühe, zogen danach aber von 8:7 auf 17:9 davon und ließen sich den Vorsprung nicht mehr nehmen.

Ähnlich gestaltete sich auch der dritte Abschnitt, in dem der SSC anfangs mit 3:5 im Rückstand lag, sich dann aber insgesamt fünf Matchbälle erspielen konnte. Das nächste Spiel bestreitet der SSC am kommenden Mittwoch (20.00 Uhr) bei den Rote Raben Vilsbiburg.