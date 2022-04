Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart haben sich in der Finalserie gegen den SC Potsdam eindrucksvoll zurückgemeldet. Drei Tage nach der überraschend klaren Heimniederlage behaupteten sich die Hauptrundensiegerinnen am Freitagabend in Potsdam ebenfalls deutlich mit 3:0 (25:22, 25:16, 26:24). Damit glichen die Stuttgarterinnen von Trainer Tore Aleksandersen in der Best-of-five-Serie zum 1:1 aus und können am Mittwoch (20.00 Uhr) vor eigenem Publikum nachlegen. Drei Siege sind für den Gewinn der deutschen Volleyball-Meisterschaft notwendig.