Die Berlin Volleys sind im Viertelfinale der Volleyball-Champions-League ausgeschieden. Im Rückspiel gegen Itas Trentino gewann der deutsche Meister am Mittwoch vor 4157 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle zwar mit 3:2 (25:21, 25:22, 9:25, 21:25, 15:13), doch den Italienern reichten die zwei Satzgewinne nach 0:2-Rückstand bereits zum Weiterkommen. Die erste Begegnung sechs Tage zuvor in Südtirol hatten die BR Volleys mit 0:3 verloren.

Die Gastgeber trumpften gegen den letztjährigen Finalisten der Königsklasse in den ersten beiden Sätzen hochkonzentriert und respektlos auf. Vor allem Benjamin Patch und Timothee Carle nutzten nach präzisen Zuspielen von Sergej Grankin rigoros die Lücken in der Abwehr des Gegners. Der US-Amerikaner Patch sorgte im ersten Durchgang beim 21:17 für den ersten Vier-Punkte-Vorsprung, den sich die Mannschaft nicht mehr nehmen ließ.

Ein Ass als Netzroller von Grankin brachte im zweiten Satz die vorentscheidende 22:18-Führung für die Gastgeber. Doch danach stabilisierten die Italiener ihr Spiel. Der dritte Durchgang verlief bei Zwischenständen von 2:10 und 5:17 desaströs für den Bundesliga-Tabellenführer.

Die Volleys steckten diesen Rückschlag weg. Beim 20:20 hatten sie den 3:1-Sieg und damit einen sich anschließenden Entscheidungssatz noch in Reichweite, gerieten dann aber 20:23 in Rückstand. Der Satzgewinn für die Italiener war gleichbedeutend mit deren Einzug ins Halbfinale. Der Tiebreak war letztlich bedeutungslos.