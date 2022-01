Volleyballerinnen: Chaotische Auswärtsreise nach Russland

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben vor ihrem vierten Champions-League-Gruppenspiel in Russland eine wahre Odyssee bei der Anreise erlebt. Die Mannschaft war am Montagmorgen von Berlin aus nach St. Petersburg geflogen und sollte von dort weiter nach Kaliningrad fliegen, um am Dienstagabend (18.00 Uhr MEZ) beim russischen Meister Lokomotiv Kaliningrad anzutreten. Doch wegen schlechten Wetters und heftiger Sturmböen konnte das Flugzeug nicht landen. «Wir haben einige Runden über Kaliningrad gedreht. Beim Landeversuch musste der Pilot kurz vor dem Aufsetzen die Landung abbrechen, wieder durchstarten und zurück nach St. Petersburg fliegen», berichtete wenig später DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann. Dies sei eine echte Schrecksekunde für alle gewesen.

Da sich das Wetter nicht besserte, wurde fast die gesamte Delegation auf einen Flug am Dienstagvormittag um 10.55 Uhr (Ortszeit) umgebucht, fünf Teammitglieder müssen bereits eine frühere Maschine um acht Uhr nehmen. Für die Nacht kam das Team kurzfristig im Flughafenhotel in St. Petersburg unter.

Damit fiel für die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl sowohl das geplante Abendtraining am Montag als auch die übliche Vormittagseinheit am Dienstag in der Spielhalle weg. Die Partie am Abend soll laut Zimmermann dennoch planmäßig angepfiffen werden. Das Hinspiel hatten die Dresdnerinnen klar mit 0:3 verloren.