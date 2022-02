Volleys vor Spiel: «Müssen nur unsere Leistung bringen»

Die erste Saisonniederlage in der Volleyball-Bundesliga hat das Selbstvertrauen der Berlin Volleys nicht erschüttert. Außenangreifer Ruben Schott vertraut vor dem letzten Spiel der Zwischenrunde beim VfB Friedrichshafen in Ulm am Samstag (20.00 Uhr) weiter auf die eigenen Stärken. «Egal, wer auf der anderen Seite steht: Wir müssen nur unsere Leistung bringen, dann gewinnen wir solche Spiele auch», sagte der 27-jährige Nationalspieler, der aber auch ein wenig mit sich selbst hadert: «Ich tue mich im Moment ein bisschen schwer im Angriff.»

Nur drei Tage hatten die BR Volleys Zeit, um die 1:3-Niederlage am Mittwoch gegen Düren zu verarbeiten. Mit diesem Ergebnis war eine stolze Serie von saisonübergreifend 23 siegreichen Bundesligaspielen in Folge zu Ende gegangen. Ihre letzte Niederlage hatten die Berliner am 20. März 2021 kassiert, im Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Der Gegner: Düren. Das Ergebnis: 1:3. Die BR Volleys wurden trotzdem Meister.

Dass die Volleys nach der Zwischenrunde als Tabellenerster in die Playoffs einziehen, stand schon vor dem Düren-Spiel fest. Aber: Duelle mit Friedrichshafen sind stets prestigeträchtig.

Zudem wurmt die BR Volleys, dass sie vor dreineinhalb Wochen im Pokal-Halbfinale an dem Team vom Bodensee gescheitert sind (2:3). «Wären wir in der Form wie in St. Petersburg gewesen, wäre das niemals passiert», sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand. Bei Zenit St. Petersburg hatten die Berliner vergangene Woche in der Champions League innerhalb von 24 Stunden zweimal 3:2 gewonnen.

Nun wollen die BR Volleys Revanche für das Pokal-Aus. «Wir müssen jederzeit aktiv und aggressiv sein, wenn wir gewinnen wollen», sagte Mittelblocker Nehemiah Mote.