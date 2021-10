Vollsperrung auf A57 im Kreuz Meerbusch aufgehoben

Die Vollsperrung auf der Autobahn 57 im Kreuz Meerbusch ist nach der Bergung eines Baukrans aufgehoben worden. Gegen Mitternacht waren die Fahrbahnen wieder frei, wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte. Am Dienstagnachmittag habe der Kran seine Gegengewichte verloren und nicht sicher gestanden. Am späten Abend wurde der Kran gesichert.

