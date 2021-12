Nach Vollsperrung der A565 in Bonn: Blindgänger erfolgreich entschärft

250-Kilo-Weltkriegsbombe Nach Vollsperrung der A565 in Bonn: Blindgänger erfolgreich entschärft

Aufgrund der Entschärfung einer Weltkriegsbombe kam es zu einer Vollsperrung der Autobahn 565 in Bonn . Mittlerweile wurde der 250 Kilogramm schwere Blindgänger erfolgreich entschärft.

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe ist die Autobahn 565 in Bonn am späten Montagabend in beide Richtungen gesperrt worden. "Das wird eine kurzfristige Sperrung", sagte ein Sprecher der Polizei. Bei dem betroffenen Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Tannenbusch und Endenich handele es sich nur um eine kurze Strecke, die zudem nicht lange gesperrt bleiben werde. Große Verkehrsbeeinträchtigungen werde es nicht geben, hieß es.

Bonn: Evakuierung von Universitätsinstituten, Unternehmen und Wohnhäuser

Die Fundstelle der 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe auf dem Universitätscampus Endenich befinde sich nur etwa 100 Meter entfernt von der Autobahnfahrbahn, teilte die Stadt Bonn weiter mit. Die Bombe war erst am Montagnachmittag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Zunächst wurden vor der Entschärfung des Blindgängers im Umkreis von rund 300 Meter Universitätsinstitute, Unternehmen und Wohnhäuser evakuiert, wie es hieß.

Erfolgreiche Entschärfung

Mittlerweile wurde die Bombe erfolgreich entschärft. Das teilte die Stadt am Abend mit. Die Straßensperrungen seien aufgehoben, die Anwohner könnten in ihre Häuser zurückkehren. Auch die vorübergehend gesperrte Autobahn 565 sei wieder befahrbar.