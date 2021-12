Vorerst sonnig und kalt: Wetter an Weihnachten unsicher

Das trübe und milde Wetter in Nordrhein-Westfalen dürfte in der neuen Woche vorerst vorbei sein. Ab Montag ziehe eine trockene Kaltluft nach NRW, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. Zum Start der Weihnachtswoche sei es vielfach sonnig und kalt. Im Rheinland erreichen die Temperaturen maximal sieben Grad, in Ostwestfalen drei Grad.

Das trübe und milde Wetter in Nordrhein-Westfalen dürfte in der neuen Woche vorerst vorbei sein. Ab Montag ziehe eine trockene Kaltluft nach NRW, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. Zum Start der Weihnachtswoche sei es vielfach sonnig und kalt. Im Rheinland erreichen die Temperaturen maximal sieben Grad, in Ostwestfalen drei Grad.

Ähnlich gehe es auch am Dienstag und Mittwoch weiter, sagte der Experte. Dann sinken die Temperaturen den Angaben zufolge auf null bis drei Grad. In den Nächten gebe es verbreitet Frost bei Tiefsttemperaturen zwischen minus drei und minus sieben Grad.

Ab Donnerstag zeigen die Modelle laut DWD noch unterschiedliche Ergebnisse. Das sonnige Wetter sei zwar vorbei. Ob es allerdings schneie, regne oder trocken sei, sei noch unklar. Daher könnten auch weiße Weihnachten noch nicht ausgeschlossen werden, sagte der Meteorologe. Die Chance sei im Nordosten höher als etwa im Rheinland.