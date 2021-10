Vorfahrt genommen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 53-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, nahm ein 20-jähriger Autofahrer dem Motorradfahrer in Leonberg (Böblingen) die Vorfahrt. Der Motorradfahrer schleuderte nach dem Zusammenprall mehrere Meter über die Fahrbahn und blieb im Grünstreifen liegen. Der 53-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 53-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, nahm ein 20-jähriger Autofahrer dem Motorradfahrer in Leonberg (Böblingen) die Vorfahrt. Der Motorradfahrer schleuderte nach dem Zusammenprall mehrere Meter über die Fahrbahn und blieb im Grünstreifen liegen. Der 53-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.