Vorfahrt genommen: Vier Menschen schwer verletzt

Beim Zusammenstoß von zwei Autos sind in Stuttgart vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Autofahrer habe am Montag an einer Kreuzung offenbar die Vorfahrt eines 37-Jährigen missachtet, teilte die Polizei mit. Beide Autos stießen zusammen und wurden gegen die Wand eines Gebäudes geschleudert. Der 20-Jährige, seine beiden 18-jährigen Mitfahrer und der 37-jährige Fahrer des zweiten Autos wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt.

