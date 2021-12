Vorpommern-Greifswald: Corona-Regel-Verschärfung erwartet

Für den Landkreis Vorpommern-Greifswald kündigen sich ab Mitte der Woche strengere Corona-Regeln an. Man rechne mit einer Verschärfung der Einschränkungen zum Mittwoch, sagte eine Landkreissprecherin am Dienstagvormittag. Eine entsprechende Bekanntmachung stand zunächst noch aus.

Für den Landkreis Vorpommern-Greifswald kündigen sich ab Mitte der Woche strengere Corona-Regeln an. Man rechne mit einer Verschärfung der Einschränkungen zum Mittwoch, sagte eine Landkreissprecherin am Dienstagvormittag. Eine entsprechende Bekanntmachung stand zunächst noch aus.

Die Vorpommersche Landesbühne stellt laut einer Mitteilung vom Dienstag unterdessen alle Vorstellungen bis einschließlich 26. Dezember ein und sagte Neujahrskonzerte ab. Entsprechend der erwarteten Regeln müssten Theater wie auch Kinos, Freizeitparks, oder Indoor-Spielplätze geschlossen bleiben. Auch der Greifswalder Weihnachtsmarkt müsste schließen.

Der Landkreis befand sich am Montag den siebten Tag in Folge auf der roten Corona-Warnstufe. Die in diesem Fall vorgesehenen Verschärfungen waren am Dienstag bereits im Landkreis Vorpommern-Rügen in Kraft getreten. Außerdem sind die Hansestadt Rostock und die Landkreise Rostock und Mecklenburgische Seenplatte betroffen.