Im Zusammenhang mit einer Serie von Kraftstoffdiebstählen hat die Polizei in Vorpommern zwei Verdächtige gefasst. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Anklam sagte, wurden die 34 und 38 Jahre alten mutmaßlichen Diebe mit Hilfe von Betroffenen bei Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) auf frischer Tat gestellt. Sie hatten bei zwei Arbeitsmaschinen rund 250 Liter Diesel gestohlen, waren dabei aber durch Überwachungskameras gefilmt und durch den Besitzer und dessen Helfer festgehalten worden.