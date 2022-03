Eine Fahrradfahrerin ist in Neuendorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Die 21-Jährige habe die Landstraße 26 am Donnerstag mit ihrem Fahrrad überqueren wollen und sei dabei von dem Wagen erfasst worden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Straße musste während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

