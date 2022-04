Einen etwas unappetitlichen Unfall hat ein mit Toilettenhäuschen beladener Kleinlaster auf der Bundesstraße 109 bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, verlor der Fahrer am Mittwoch während der Fahrt mangels ordnungsgemäßer Sicherung eines von mehreren Dixi-Klos. Ein Fahrer eines Sattelzug konnte nicht mehr schnell genug bremsen und stieß gegen das WC. Die vielbefahrene Straße, die zur südlichen Autobahnabfahrt der A20 bei Pasewalk führt, musste zur Bergung halbseitig gesperrt werden. Der Geruch hielt sich aber in Grenzen: «Die Toilette war zum Glück wohl vorher schon geleert worden», sagte ein Beamter.

