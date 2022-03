Bei dem Brand eines Wohnmobils in Göhren (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Schaden in Höhe von etwa 100 000 Euro entstanden. Als die Einsatzkräfte am Montagabend am Brandort eintrafen, stand das Wohnmobil bereits in Flammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Durch den Brand sei auch ein zweites Fahrzeug beschädigt worden. Verletzt wurde demnach niemand. Nach ersten Erkenntnissen soll ein technischer Defekt die Ursache für den Brand gewesen sein.

