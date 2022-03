Tapeten im Ofen lösen Brand in Einfamilienhaus aus

Tapeten im Ofen lösen Brand in Einfamilienhaus aus

Ein Brand hat das Wohnhaus eines alten Ehepaars in Garz (Vorpommern-Rügen) zerstört. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer aus, weil der 84-jährige Ehemann Tapeten im Ofen verbrannte, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Die Flammen griffen aufs Wohnzimmer über. Der 84-Jährige konnte sich noch rechtzeitig aus dem Haus retten, erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 81 Jahre alte Ehefrau hielt sich zum Zeitpunkt des Brands bei den Nachbarn auf. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr konnte die Frau jedoch nicht mehr zurück, da es zurzeit nicht mehr bewohnbar ist. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

