Eine verletzte Autofahrerin und zweimal Totalschaden ist das Ergebnis eines Unfalls mit einem Wohnmobil im Landkreis Vorpommern-Rügen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, hatte der Fahrer des Wohnmobils beim Linksabbiegen unweit von Obermützkow die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos übersehen. Die Fahrzeuge prallten am Dienstag auf der Landesstraße 21 zusammen. Dabei wurde die 35-jährige Autofahrerin so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik gebracht werden musste. Der 43-jährige Wohnmobilfahrer aus dem Landkreis blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Straße war zur Bergung längere Zeit gesperrt.

Eine verletzte Autofahrerin und zweimal Totalschaden ist das Ergebnis eines Unfalls mit einem Wohnmobil im Landkreis Vorpommern-Rügen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, hatte der Fahrer des Wohnmobils beim Linksabbiegen unweit von Obermützkow die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos übersehen. Die Fahrzeuge prallten am Dienstag auf der Landesstraße 21 zusammen. Dabei wurde die 35-jährige Autofahrerin so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik gebracht werden musste. Der 43-jährige Wohnmobilfahrer aus dem Landkreis blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Straße war zur Bergung längere Zeit gesperrt.