Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 421 in der Eifel ist ein 37-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Beim Überholen eines Lastwagens in der Nähe von Gillenfeld (Kreis Vulkaneifel) kam sein Auto ins Schleudern, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor habe er beim Wiedereinscheren nach links ausweichen müssen, da sich der Lkw nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten habe, erklärte ein Polizeisprecher. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte den Autofahrer ins Krankenhaus.

