VW-Tochter Porsche mit Absatzrückgang in den USA

Die Volkswagen-Tochter Porsche hat im abgelaufenen Quartal vor allem wegen der globalen Lieferkettenprobleme weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Mit 15 289 Fahrzeugen sei der Absatz um 1,7 Prozent gesunken, teilte das Unternehmen am Freitag in Atlanta mit. Bei den Neuzulassungen seit Jahresanfang steht hingegen ein Plus von 29,9 Prozent auf 51.615 Stück zu Buche.

