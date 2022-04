Weil der private Sicherheitsdienst an einigen Orten ausgefallen ist, müssen Polizeikräfte in Berlin nun eigene Gebäude bewachen. Darüber berichtete der «Tagesspiegel» am Dienstag. Demnach seien Beamte vom regulären Dienst abgezogen worden, um den Wachdienst zu schieben. «Dafür bilden wir nicht zwei, drei Jahre aus», kritisierte Benjamin Jendro, Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP). Man habe sich zu sehr von Externen abhängig gemacht.