Wärmstes Silvester in Teilen Bayerns: 2022 beginnt mild

In vielen Orten des Freistaats war es zum Jahresausklang ungewöhnlich mild - sogar Rekord-Temperaturen sind gemessen worden. Und auch das neue Jahr startet nicht winterlich.

In einigen Teilen Bayerns ist das Jahr mit Rekord-Temperaturen zu Ende gegangen. Am mildesten war es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Silvestertag in Kempten im Allgäu - mit 16,8 Grad. Der bisherige Rekord lag dort demnach bei 12,1 Grad im Jahr 2006.

Auch in München gab es ungewöhnlich mildes Winterwetter bei bis zu 15,6 Grad, wie der DWD am Samstag mitteilte. Der bisherige Rekordwert der Landeshauptstadt stammt aus dem Jahr 1920 (13,9 Grad). In Nürnberg erreichten die Temperaturen bis zu 14,2 Grad, auch das ist ein neuer Höchstwert im Vergleich zu 12,9 Grad aus dem Jahr 2017.

Deutlich kühler als in den bisherigen Rekordjahren war es dagegen in vielen Orten der oberbayerischen Alpen, so etwa in Garmisch-Partenkirchen oder Reit im Winkl.

Das neue Jahr startete in Bayern ebenfalls überwiegend mild - mit Sonne in der Südhälfte und eher bewölktem Himmel in Nordbayern. Für den Neujahrstag erwartete der DWD zeitweise stürmische Böen für die Alpen und den Bayerischen Wald. Die neue Woche soll den derzeitigen Prognosen zufolge mit Wolken und Regen beginnen, jedoch auch weiterhin mit Temperaturen im Plusbereich.