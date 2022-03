Der Bürgermeister von Traben-Tarbach, Marcus Heintel, ist deutlich in seinem Amt bestätigt worden. Bei der Wahl am Sonntag wurden 67,9 Prozent der Stimmen für den 45-jährigen Sozialdemokraten abgegeben, der seit 2014 das Amt innehat. Er siegte damit gegen seinen Mitbewerber von der CDU, den 1959 geborenen Juristen Jürgen Polka. Insgesamt waren rund 14.000 Menschen in der aus 16 Kommunen bestehenden Verbandsgemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich zur Wahl aufgerufen worden. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,5 Prozent.

