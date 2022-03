Stichwahl um Bürgermeisteramt in Römerberg-Dudenhofen

Über den neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen wird in einer Stichwahl abgestimmt. Keiner der vier Kandidaten erhielt bei der Wahl am Sonntag die nötige Mehrheit. Bei der Stichwahl am 27. März gehen der 50-jährige Ortsbürgermeister des zur Verbandsgemeinde gehörenden Harthausen, Harald Löffler (CDU), sowie die 42-jährige Verwaltungsfachwirtin Silke Schmitt-Makdice (SPD) ins Rennen. Löffler erhielt im ersten Durchgang 34,9 Prozent der Stimmen, Schmitt-Makdice kam auf 27,2 Prozent.

Der Mitbewerber Matthias Hoffmann von den Grünen wurde von 22,6 Prozent gewählt, für Justus Rabe von der FDP stimmten 15,3 Prozent der Wähler. Der langjährige Amtschef Manfred Scharfenberger von der CDU hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt.

Insgesamt waren rund 17.200 Menschen in der Verbandsgemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis zur Wahl aufgerufen, die Wahlbeteiligung lag bei 49,9 Prozent.