Der Pilsumer Leuchtturm ist eines der Wahrzeichen Ostfrieslands. Nun öffnet der Turm wieder für Hochzeitspaaren - zwei Jahre lang war die Tür wegen Corona verschlossen. Wie groß ist der Andrang?

Nach einer langen Corona-Pause geben sich an diesem Freitag im bekannten rot-gelben Pilsumer Leuchtturm in Ostfriesland wieder Ehepaare das Ja-Wort. Für den 8. April seien die Trauungen von drei Hochzeitspaaren vorgesehen, sagte Hannelore Jürgler, Standesbeamtin der Gemeinde Krummhörn, der Deutschen Presse-Agentur in Emden. Es sind die ersten Eheschließungen in dem Trauzimmer des elf Meter hohen Turms seit rund zwei Jahren. Mit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 war das Bauwerk komplett geschlossen worden.

«Wir konnten damals gar keine Hygienevorschriften einhalten», sagte Jürgler. Auf dem Turm gebe es kein fließendes Wasser, etwa um Hände zu waschen. Auch das Abstandhalten sei in dem engen Raum nicht möglich gewesen. «Für 2020 hatten wir schon alle Termine vergeben - und dann kam Corona. Da mussten wir vielen, vielen Paaren absagen», berichtete die Standesbeamtin. Ein Paar habe sich davon aber nicht abbringen lassen und ihre ursprünglich für 2020 geplante Eheschließung bis jetzt verschoben. «Die stehen total auf den Leuchtturm und wollen unbedingt dort heiraten», sagte Jürgler.

Tatsächlich ist Heiraten im Pilsumer Leuchtturm, der zu den bekanntesten Wahrzeichen Ostfrieslands zählt, äußerst beliebt. «Die Termine für diese Saison sind vergeben - alle», sagte die Standesbeamtin. Und zwar bereits seit vergangenem Oktober. Denn immer im Oktober beginnen die Standesbeamten der Gemeinde mit der Terminvergabe für das folgende Jahr. 2022 werden Trauungen jeden zweiten Freitag angeboten. Insgesamt sollen es rund 65 werden.

Die Einwohner der Krummhörn, dem nordwestlichsten Festlandszipfel Niedersachsens, heiraten übrigens überwiegend am zweiten Trauort der Gemeinde: in der Manningaburg in Pewsum. «Im Leuchtturm heiraten zu 99 Prozent auswärtige Paare», berichtet Standesbeamtin Jürgler. Der Großteil der Paare komme aus Nordrhein-Westfalen, die übrigen aus ganz Deutschland. Bei klarem Wetter sei vom Trauzimmer aus ein Blick bis Borkum, Juist und Norderney möglich, sagte Jürgler.

Berühmt wurde der gelb-rot geringelte Leuchtturm auch durch einen Film von Komiker Otto Waalkes. Im Film «Otto der Außerfriesische» aus dem Jahr 1989 wohnte Otto als Hauptdarsteller darin.