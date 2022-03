Der bisher trockene März sorgt in den Wäldern Mecklenburg-Vorpommerns nach Angaben der Forstbehörden bisher für mittlere Waldbrandgefahr. Wie die zuständige Landesforstanstalt in Malchin am Montag mitteilte, herrscht in fünf der neun Forstämter die Warnstufe drei, also die dritthöchste von insgesamt fünf Warnstufen. Dies betrifft die Forstämter Radelübbe, Güstrow, Sandhof, Jasnitz und Mirow, die vom Landkreis Nordwestmecklenburg bis an die Grenze nach Brandenburg am Müritz-Nationalpark reichen. Damit beginnt der Bereitschaftsdienst in den Forstbehörden.

Der bisher trockene März sorgt in den Wäldern Mecklenburg-Vorpommerns nach Angaben der Forstbehörden bisher für mittlere Waldbrandgefahr. Wie die zuständige Landesforstanstalt in Malchin am Montag mitteilte, herrscht in fünf der neun Forstämter die Warnstufe drei, also die dritthöchste von insgesamt fünf Warnstufen. Dies betrifft die Forstämter Radelübbe, Güstrow, Sandhof, Jasnitz und Mirow, die vom Landkreis Nordwestmecklenburg bis an die Grenze nach Brandenburg am Müritz-Nationalpark reichen. Damit beginnt der Bereitschaftsdienst in den Forstbehörden.

In den östlichen vier Forstämtern Bad Doberan, Poggendorf, Neubrandenburg und Torgelow gilt dagegen noch die geringere Warnstufe zwei. Nach dem überaus regenreichen Winter bis Ende Februar ist im März bisher kaum nennenswert Niederschlag gefallen. In den Frühjahren kommt es in der Natur regelmäßig zu Trockenheit, vor allem wenn tagsüber Sonne scheint und nachts Frost verhindert, dass das frische Grün vom Waldboden her und an den Bäumen sprießt.

Am Samstagnachmittag hatte es bei Lütow auf der Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) einen ersten kleinen Waldbrand gegeben. Etwa ein Hektar Küstenwald brannte zum Achterwasser hin. Vor allem trockenes Gras und Unterbewuchs wurden Opfer der Flammen, die drei Feuerwehren löschten. Den Schaden bezifferte die Polizei auf 2000 Euro. Es bestehe Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.