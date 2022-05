Bei einem Verkehrsunfall zwischen Sachsenberg und Frankenberg-Schreufa ist der Polizei Nordhessen zufolge ein 19 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Auf der Landstraße L3076 seien am Nachmittag auf Höhe der Butzmühle zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, teilte die Polizei in Korbach am Montag mit. Einer der Wagen sei von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der Fahrer des Autos sei dabei tödlich verletzt worden. Die Ermittlungen sowohl zur Unfallursache, als auch zum Tod des Mannes laufen, wie es hieß.