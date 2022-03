Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Motorradfahrer stirbt an der Unfallstelle

Waldeck-Frankenberg Motorradfahrer stirbt an der Unfallstelle

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag auf einer Kreisstraße bei Frankenberg in Nordhessen gestorben. Der schwere Unfall ereignete sich etwa 500 Meter vor dem Abzweig nach Hommershausen. Das Motorrad stieß laut Polizei dabei mit einem Auto zusammen. Das Auto brannte vollständig aus. Der 54-jährige Autofahrer aus dem Frankenberger Land wurde verletzt und musste notärztlich behandelt werden. Für den 67-jährigen Motorradfahrer aus Lippstadt kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen der Frankenberger Polizeibeamten soll der Motorradfahrer in einer Rechtskurve gestürzt und unter das Auto gerutscht sein. Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft Marburg einen Sachverständigen beauftragt.