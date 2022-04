Ein 84-Jähriger ist am Donnerstag nahe der baden-württembergischen Kleinstadt St. Blasien (Waldshut) mit seinem Traktor in einen Fluss gestürzt und tödlich verletzt worden. Der Mann fuhr am Nachmittag mit dem Trecker auf einem Grünstreifen und steuerte aus ungeklärter Ursache immer weiter in Richtung des Flusses Alb, wie die Polizei in der Nacht zu Karfreitag mitteilte. Der Traktor stürzte in den Fluss und begrub den Fahrer unter sich. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

