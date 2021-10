Wandern und Impfen: Impfmöglichkeit bei 7-Seen-Wanderung

Nach langer Corona-Pause findet an diesem Wochenende wieder die 7-Seen-Wanderung im Leipziger Südraum statt - und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) nutzt sie für Impfangebote. Wie die Stadt Markkleeberg am Dienstag mitteilte, können Impfwillige am Freitag und Samstag in den Kleinen Lindensaal am Rathaus kommen. Eine Terminvereinbarung sei nicht nötig. Zur 7-Seen-Wanderung werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Im vorigen Jahr war das Wanderevent komplett ausgefallen, in diesem Jahr war es vom üblichen Termin im Mai in den Oktober verlegt worden.

