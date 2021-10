Warnstreik im Einzelhandel: Einzelne Filialen betroffen

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg am Donnerstag aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Einbezogen in den Warnstreik für höhere Gehälter seien etwa einzelne Filialen der Unternehmen Ikea, Rewe, Kaufland, Galeria Karstadt Kaufhof, Edeka, Thalia, H&M, Primark sowie das Rewe-Lager in Mariendorf und das Kaufland-Lager Lübbenau. Zentraler Streikort sei der Berliner Breitscheidplatz, wo es am Vormittag eine Versammlung geben sollte, teilte die Gewerkschaft mit.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg am Donnerstag aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Einbezogen in den Warnstreik für höhere Gehälter seien etwa einzelne Filialen der Unternehmen Ikea, Rewe, Kaufland, Galeria Karstadt Kaufhof, Edeka, Thalia, H&M, Primark sowie das Rewe-Lager in Mariendorf und das Kaufland-Lager Lübbenau. Zentraler Streikort sei der Berliner Breitscheidplatz, wo es am Vormittag eine Versammlung geben sollte, teilte die Gewerkschaft mit.

Anlass für den Warnstreik seien die immer noch ergebnislosen Tarifverhandlungen zwischen Verdi und dem Handelsverband für die rund 141.000 Berliner und 78.000 Brandenburger Beschäftigten im Einzelhandel. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 19. Oktober geplant.