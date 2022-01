Warnungen vor starken Gewittern und Platzregen in Sachsen

In Sachsen werden am Donnerstagmorgen starke Gewitter und Platzregen erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in mehreren Regionen mit der Warnstufe zwei von vier vor Gewittern. Betroffen sind demnach die Kreise Bautzen, Görlitz und Meißen. Örtlich könne es Blitzschläge geben. Vereinzelt könnten etwa Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Die Menschen sollten besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten.

