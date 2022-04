Ein Radfahrer ist am Samstag in Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der 57-Jährige bog in eine Straße ein und übersah dabei einen Wagen mit einem Anhänger, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer stieß mit dem Anhänger zusammen und kam zu Fall. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.