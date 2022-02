Warum der Ministerpräsident in die Röhre guckt

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich am Universitätsklinikum Freiburg Eindrücke von modernster Medizintechnik verschafft. Der Grünen-Politiker besichtigte am Freitag unter anderem ein volldigitales Computertomographiegerät, ein robotisch unterstütztes 3D-Mikroskop sowie ein den Angaben nach europaweit einzigartiges Analysegerät, mit dem Hirngewebe in nur drei Minuten auf Krebszellen untersucht werden kann. Das sei ein Zehntel der bisher nötigen Zeit, teilte das Klinikum mit.

«Nur durch die intensive Zusammenarbeit von Versorgung, Forschung und Wirtschaft können wir den Gesundheitsbereich innovationsstark aufstellen und dafür sorgen, dass neue Erkenntnisse aus der Forschung möglichst schnell in der Patientenversorgung ankommen», sagte Kretschmann demnach.

Auf seine Initiative hin war 2018 das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg gegründet worden, um die Bereiche besser zu vernetzen. Mehr als 500 Expertinnen und Experten aus Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, Forschungsinstituten und Universitäten sowie Pharma- und Biotechunternehmen arbeiten zusammen. Das Land stellt rund 100 Millionen Euro für Modellprojekte bereit.