In einer Nachholpartie gegen die SG Neukölln wollen die Wasserballer der Wasserfreunde Spandau 04 am Dienstag (19.30 Uhr) ihre bislang makellose Bilanz in der Bundesliga aufrechterhalten. Die Hauptrunde der Wasserball-Bundesliga ist aufgrund vieler Nachholspiele noch nicht beendet. Bisher liegt Waspo Hannover (22:2 Punkte/12 von 14 Spielen) vor Spandau 04 (20:0/10 von 14) und ASC Duisburg (18:8/13 von 14) in der Tabelle vorn.

