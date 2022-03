Die Wasserballer von Spandau 04 haben im Kampf um den vierten Gruppenplatz in der Champions League weiter an Boden verloren. Am 11. Spieltag der Hauptrundengruppe B unterlag der deutsche Rekordmeister in der Schwimmhalle Schöneberg gegen den Titelfavoriten Pro Recco Genua mit 6:11 (1:4,1:2, 2:4, 2:1) und hat kaum noch Chancen auf das Erreichen der Finals 8 im Juni in Belgrad.

Spandau begann gegen die Italiener defensiv gut und glich die Gästeführung nach zweieinhalb Minuten zur Mitte des Startviertels aus. Danach aber zogen die Azzuri mit ihrem starken Angriffsdruck und effektiver Nutzung von Überzahlsituationen auf 4:1 davon. Zur Halbzeit lag Pro Recco mit 6:2 vorn.

Die Berliner blieben bemüht, aber ohne Genua echt in Gefahr zu bringen. Die Gäste kontrollierten das Spiel souverän und hielten den Abstand konstant. Die Treffer für Spandau erzielten Denis Strelezkij (2), Dimitrios Nikolaides, Mateo Cuk, Dmitri Kholod und Marin Restovic (je 1).

In den ausstehenden drei Partien der CL-Hauptrunde sind Jug Dubrovnik, Waspo Hannover und Roter Stern Belgrad die Gegner von Spandau 04.