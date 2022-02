Wasserfreunde Spandau kämpfen um Chance in Champions League

Wasserfreunde Spandau kämpfen um Chance in Champions League

Die Wasserballer von Spandau 04 können sich im Heimspiel gegen CN Marseille an diesem Dienstag (19.00 Uhr) keine Niederlage leisten. Für die Wasserfreunde wäre ein Erreichen der Champions-League-Endrunde im Juni in Belgrad dann nicht mehr möglich. Spandau-Manager Peter Röhle gibt sich vor der Partie in der Schöneberger Schwimmhalle gegen den Gruppenzweiten aber kämpferisch: «Wir sind der Außenseiter, aber können nach wie vor auch mit den Topteams auf Augenhöhe mithalten, wie wir es Mitte Januar beim knapp mit 11:12 verlorenen Spiel gegen OSC Budapest gezeigt haben.» Mit bisher zwei Siegen und einem Remis aus acht Spielen ist Spandau Sechster der Achtergruppe. Die Franzosen mussten sich lediglich einmal dem Topfavoriten Pro Recco Genua geschlagen geben.

