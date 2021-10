Wechsel aus viel Sonne und Wolken in Thüringen

Am Donnerstag ist in Thüringen mit einem Wechsel aus einigen Wolken und viel Sonne zu rechnen. Der frühe Morgen beginnt zunächst noch mit lokalen Nebelfeldern, doch diese lösen sich im Tagesverlauf wieder auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen am Tag steigen voraussichtlich auf 15 bis 18 Grad. Bei schwachem Wind aus Richtung Norden bleibt es laut DWD trocken. In der Nacht sinken die Temperaturen auf drei bis sieben Grad. Auch in der Nacht ist dem DWD zufolge nicht mit Regen zu rechnen.

