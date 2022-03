Wechselhaftes Wetter in Sachsen-Anhalt

Diese Woche wird das Wetter in Sachsen-Anhalt wechselhaft, ab Donnerstag können die Menschen sich aber wieder auf mehr Sonnenschein freuen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, bleiben die frühlingshaften Temperaturen mit über 10 Grad tagsüber erhalten. Am Dienstag und Mittwoch wird es häufig nass und leicht windig. Die Temperaturen klettern trotzdem auf bis zu 14 Grad. Auch in den Nächten wird es etwas milder, mit Tiefsttemperaturen von minus 2 Grad. Ab Donnerstag zeigt sich wieder mehr die Sonne, zum Nachmittag und Abend hin kann es sich aber zuziehen. Teilweise ist mit Regenschauern zu rechnen. Auch die Nacht wird teilweise nass, bleibt aber mit 1 Grad mild. Der Freitag wird sonnig und trocken bei bis zu 14 Grad.

