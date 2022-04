Zwei Männer haben eine Seniorin in ihrer Wohnung im Wedding überfallen, verletzt und bestohlen. Die beiden Unbekannten klingelten am Freitagnachmittag an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Togostraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 87-Jährige habe demnach die Tür geöffnet und zwei Männer gesehen, von denen einer ein Paket trug.

Weil der Rentnerin die Situation merkwürdig vorkam, habe sie erfolglos versucht, die Tür zu schließen. Das Duo drang den Angaben zufolge in die Wohnung ein und brachte die Frau mit Gewalt zu Boden. Nachdem sie mit ihrem Hausnotrufknopf, den sie am Körper trägt, einen Hilfsdienst alarmiert hatte, flüchteten die Männer unerkannt. Beim Gespräch mit der alarmierten Polizei bemerkte die Frau, dass ihr mehrere Ringe fehlten. Sie kam mit Verletzungen im Gesicht und an den Unterarmen ins Krankenhaus.