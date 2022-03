Wedeler Halbmarathon mit neuem Termin am 1. Mai

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie soll die fünfte Auflage des Wedeler Halbmarathons realisiert werden. Allerdings wird die Veranstaltung vom 8. Mai um eine Woche auf den 1. Mai vorverlegt, wie die Organisatoren mitteilten. Als Grund für den neuen Termin wurde die Landtagswahl in Schleswig-Holstein sowie eine geplante Parallelveranstaltung in der Wedeler Innenstadt am 8. Mai genannt. Neben dem Halbmarathon werden Strecken über zehn und fünf Kilometer sowie ein Schülerlauf über 1000 Meter angeboten.

