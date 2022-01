Wegen Corona: Jugendherberge in Emden nimmt Geflüchtete auf

Derzeit gibt es rund 4700 Unterbringungsplätze für Geflüchtete in Niedersachsen. In Jugendherbergen kommen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie weitere Plätze hinzu. Das soll für wenige Monate gelten - längerfristig sollen Flüchtlinge aber woanders unterkommen.

In Emden haben zunächst 13 Geflüchtete eine Unterkunft in einer Jugendherberge bezogen. Am Mittwoch sollen weitere folgen, wie eine Sprecherin der Landesaufnahmebehörde am Montag sagte. Mehrere Jugendherbergen im Bundesland nehmen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie Geflüchtete auf. Damit sollen die bestehenden Kapazitäten entzerrt und Infektionen mit dem Virus vermieden werden. Dies ist laut Behörde jedoch nicht mit einem Ausbau der Kapazitäten gleichzusetzen.

Die Belegung der Jugendherbergen in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) sowie Aurich haben den Angaben zufolge bereits begonnen. An den drei Standorten können demnach maximal 375 Menschen unterkommen - dies sei zunächst bis Ende Februar befristet. Eine komplette Auslastung werde es wegen der Pandemie aber nicht geben. Insbesondere Familien und vulnerable Menschen sollen dort Aufnahme finden.

Im bereits bestehenden Ankunftszentrum in Bad Fallingbostel im Heidekreis sollen im Januar laut Landesaufnahmebehörde zusätzliche 500 Plätze entstehen. Auch diese sollen der Entzerrung und Vermeidung von Corona-Infektionen dienen; diese Plätze sind dann für ein halbes Jahres befristet. Kai Weber vom niedersächsischen Flüchtlingsrat begrüßte das Vorgehen. Dies würde die Situation für die betroffenen Menschen in der Corona-Pandemie entzerren.

Die Zahl der Asylanträge in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr erheblich gestiegen. Bis Ende November registrierten die Behörden laut Innenministerium 15.800 Anträge von Geflüchteten. Das waren rund 56 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum im ersten Corona-Jahr 2020 (rund 10.100 Anträge) und 18 Prozent mehr als 2019 (13.376).

Die CDU-Fraktion im Landtag sieht unterdessen einem Zeitungsbericht zufolge Handlungsbedarf bei der Integration. «Viele der Menschen, die im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 zu uns gekommen sind, sind noch nicht ansatzweise integriert. Hier müssen wir dringend nachsteuern», sagte Fraktionsvize Uwe Schünemann der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (NOZ/Montag). «Im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung stehen zahlreiche Pull-Faktoren, die Menschen ermuntern, sich auf den Weg zu machen», sagte der CDU-Politiker dem Blatt mit Blick auf die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP.

Die Zeitung zitiert aus einem Konzeptpapier Schünemanns für einen Gesetzentwurf. «Verpflichtung zur Achtung der hiesigen Grundsätze des Zusammenlebens (Leitkultur) und Abverlangen eigener Integrationsleistungen», heißt es darin. Ein Fokus soll auf dem Spracherwerb und auf Angeboten in Sachen Rechtskunde sowie zur Kultur- oder Gesellschaftsordnung liegen. «Wer bleiben darf, muss sich integrieren. Wer sich nicht integrieren will, muss mit Konsequenzen rechnen», sagte der frühere Innenminister. Im Bericht heißt es, dass der Vorstoß bisher nicht mit dem Koalitionspartner SPD abgesprochen sei.

Der Flüchtlingsrat kritisierte, Schünemann betreibe auf dem Rücken der Betroffenen Symbolpolitik. «Das sind Nebelkerzen, die eine Realität konstruieren statt zu beschreiben, und die Ursachen für mangelnde Deutschkenntnisse unter Geflüchteten verschweigen», hieß es in einer am Montag verbreiteten Mitteilung.