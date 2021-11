Wegen Corona: Spiel des SC Magdeburg gegen Lübbecke abgesagt

Die für Sonntagnachmittag geplante Partie in der Handball-Bundesliga zwischen Tabellenführer SC Magdeburg und TuS N-Lübbecke ist am Samstagabend kurzfristig abgesagt worden. Grund dafür ist ein Corona-Ausbruch bei den Elbestädtern. Insgesamt seien sechs Personen mit schwachen und mäßigen Symptomen in häuslicher Quarantäne, hieß es in einer am Samstagabend verbreiteten Mitteilung.

Da noch weitere Fälle mit Blick auf die Inkubationszeit hinzu kommen könnten, habe das Gesundheitsamt der Stadt Magdeburg die Absage empfohlen. Dieser Empfehlung sei die Handball-Bundesliga gefolgt. «Auch nach eineinhalb Jahren ohne einen einzigen Coronafall im Team war es wohl unumgänglich, dass auch wir irgendwann von diesem Thema eingeholt werden», erklärte Geschäftsführer Marc-Hendrik Schmedt.