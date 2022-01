Wegen Missbrauchs angeklagter Häftling tot aufgefunden

Ein wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagter Untersuchungshäftling ist im Koblenzer Gefängnis tot aufgefunden worden. Der Todesfall sei am vergangenen Sonntag (9. Januar) entdeckt worden, sagte am Dienstag eine Sprecherin des Landgerichts Koblenz. Dort habe am vergangenen Donnerstag ein Prozess gegen den 59-jährigen Koblenzer begonnen. Ihm sei schwerer sexueller Missbrauch von unter 14-Jährigen in 23 Fällen zwischen 2014 und 2017 vorgeworfen worden. Als Organisator von Ferienfreizeiten solle der Mann die Taten teils in anderen Ländern verübt haben. Zuvor hatte die «Rhein-Zeitung» online darüber berichtet.

Zur möglichen Todesursache des Angeklagten machte die Gerichtssprecherin keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft Koblenz war am späten Dienstagnachmittag nicht mehr zu erreichen. Das Gerichtsverfahren wird laut der Gerichtssprecherin eingestellt.