Wegen Sturm: Baum stürzt auf Klinik-Gebäude

Durch das Sturmtief «Zeynep» ist in der Nacht zum Samstag ein Baum auf ein Klinik-Gebäude in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) gestürzt. Eine rund neun Meter hohe Fichte sei umgekippt und auf das Gebäude im Ortsteil Wehnen gefallen, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. 17 dort untergebrachte Patienten wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde den Angaben zu Folge niemand.