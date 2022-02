Weiche Flensburg verliert: Holstein Kiel II Tabellenführer

Tabellenführer Weiche Flensburg hat einen herben Rückschlag in der Nordstaffel der Fußball-Regionalliga Nord erlitten. In einem Nachholspiel unterlag er daheim dem direkten Aufstiegskonkurrenten Teutonia 05 Ottensen mit 0:3 und fiel auf Platz zwei zurück.

Für die Hamburger, die drei Punkte hinter Flensburg auf Platz drei liegen, trafen Fabio Istefo mit zwei Toren und Mats Facklam. Eine herausragende Leistung zeigte der erst am Montag verpflichtete Torwart Bennett Schauer, der den Kasten bei seinem Debüt sauber hielt und dabei sogar einen Foulelfmeter von Torge Paetow parierte.

Während Teutonia so gut wie sicher für die Meisterrunde qualifiziert ist, hat Eintracht Norderstedt nun auch die letzte theoretische Chance verspielt. Gegen Holstein Kiel II verlor das Team des Trainerduos Jens Martens/Olufemi Smith mit 3:4. Für die Hausherren erzielte Elias Saad zwei Tore und holte einen Elfmeter heraus, den Evens Nyarko verwandelte. Herausragender Kieler war Tim Siedschlag, dem drei Treffer gelangen. Profi-Leihgabe Ahmet Arslan hatte früh das 0:1 markiert. Die Jungstörche übernahmen wieder die Tabellenspitze.



Weil Norderstedt ab März in der Abstiegsgruppe spielen muss, erhöhte sich die Punktzahl von Altona 93 schon vor dem Start auf acht. Sportlich musste der AFC zum Abschluss der englischen Woche bei Phönix Lübeck antreten und kassierte eine unglückliche 1:2-Niederlage. Haris Hyseni hatte Lübeck mit seinem siebten Saisontor in Führung geschossen, Kevin Krottke gelang nach 80 Minuten der Ausgleich. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Nico Fischer für den Phönix-Siegtreffer, der den Sprung auf Platz sieben bedeutete. Altona bleibt Schlusslicht.