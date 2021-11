Weihnachtsbaum fürs Kanzleramt kommt aus Thüringen

Vor dem Bundeskanzleramt in Berlin steht in diesem Jahr eine Tanne aus Thüringen. Die etwa 15 Meter große Colorado-Tanne sollte am Samstag auf einem Tieflader ankommen und dann im Ehrenhof mit Hilfe eines Krans aufgestellt werden, wie Larissa Schulz-Trieglaff von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Am Mittwoch (24. November) wollen Verbandsvertreter den vom Waldbesitzerverband für Thüringen gespendeten Baum an die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel übergeben, zusammen mit einer Schachfigur aus Eichenholz.

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände übergibt jedes Jahr einen Weihnachtsbaum an das Bundeskanzleramt, aus welchem Land er kommt, wechselt. 2020 schmückte ein Baum aus Hessen den Platz. Thüringen liefert unabhängig davon seit 2015 stets den Weihnachtsbaum für das Brandenburger Tor.