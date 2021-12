Weihnachtsmann: Tannenbäume für Besatzung großer Schiffe

Weihnachtszeit ohne Tannenbaum? Besatzungen der im Hamburger Hafen liegenden Schiffe müssen auf den Lichterzauber an Bord nicht verzichten - heute (11.00 Uhr) werden ihnen Weihnachtsbäume geschenkt. Das Projekt hat eine lange Tradition. Seit bereits 25 Jahren verteilt das Nordmann-Informationszentrum die grünen Boten der Weihnachtszeit an Seeleute, die die Adventszeit nicht bei ihren Familien verbringen können. Die Bäume werden teilweise über die Reling geworfen oder mit dem Tampen auf die Schiffe gehievt. Den ersten Weihnachtsbaum wird am Donnerstag das Kreuzfahrtschiff «Amadea» bekommen.

