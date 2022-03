Beim Brand einer Lagerhalle ist in einer Autowerkstatt in Weimar ein hoher Schaden entstanden. Das Feuer am Dienstagabend entstand nach einer Explosion in dem Gebäude und verursachte mindestens 100 000 Euro Sachschaden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache wird noch ermittelt. Derzeit wird laut Polizei nicht von Fremdverschulden ausgegangen.

