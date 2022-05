Angesichts drastisch gestiegener Energiekosten wird die Stadt Weimar ab 1. Juni die Dauer der Straßenbeleuchtung reduzieren. Die Straßenlaternen werden künftig in der Sommerzeit 30 Minuten später ein- und 30 Minuten früher ausgeschaltet, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. In den Wintermonaten werde die ursprüngliche Beleuchtungszeit um jeweils 10 Minuten reduziert. Damit könnten pro Jahr zwischen 70.000 und 100.000 Kilowattstunden eingespart werden, was bei dem derzeitigen Energiepreis in etwa 30.000 bis 40.000 Euro ausmache.