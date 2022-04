Ein betrunkener 67-Jähriger hat sich an einem Umzug vor seinem Grundstück in Weimar gestört und deshalb zwei Menschen angefahren. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, erlitt ein 34-Jähriger bei dem Vorfall am Samstagnachmittag leichte Verletzungen. Demnach störte es den 67-Jährigen, dass seine neuen Nachbarn ihre zu entladenen Fahrzeuge am Straßenrand vor seiner Haustür parkten. Zunächst habe er einen Aufkleber mit einem entsprechenden Hinweis auf die Frontscheibe eines der Autos geklebt.